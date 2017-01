"Hääleaparaadi töö põhimõtted on alati samad, erinev on aga see, kuidas neid õpetatakse, ning see, millist muusikastiili ja millise tämbriga soovib inimene laulda," selgitab džässlaulja ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia õppejõud Kadri Voorand hääleseade üht põhitõde.

«Üldiselt pole praegu tegutsevatest kutselistest lauljatest kellelgi olnud ainult üht lauluõpetajat – neid on ikka mitu. Lõpuks paneb iga laulja kokku plaani, mis just tema jaoks töötab.» (Arno Saar)

Mitu Eesti lauluõpetajat heitis sel nädalal Eesti Ekspressis oma kolleegile Maikenile ette, et tema WAFi muusikakoolis kasutatakse Complete Vocal Technique’i (CVT) õppemeetodit, mis ei sobi noortele lauljatele ja on väidetavalt rikkunud paljude õpilaste hääle.

Maiken ütles saates "Radar", et CVT kasutamisel on teatud reeglid, mida tuleb järgida, ja ta ei saa midagi parata, kui õpilane seda kodus ei tee ja hääle rikub. Kuna teema on keeruline, nõustus Kadri Voorand lahti seletama laulja hääle ja laulutehnika õpetamise tagamaid.

Kadri, kel on magistrikraad interpretatsioonipedagoogikas, räägib, et eri õppemeetodite korral kasutakse sageli küll kirjapildilt samu mõisteid, kuid nende tähendus võib olla väga erinev.