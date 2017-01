Viimastel päevadel on kõneainet pakkunud WAFi muusikakoolis kasutatav Complete Vocal Technique’i õppemeetod ehk Sadolini tehnika. Selleks, et teemat paremini mõista, annab muusika- ja teatriakadeemia teadur

Allan Vurma ülevaate häälest ja selle treenimisest. Muu hulgas räägib ta, millest võivad olla tingitud lauljate hääleprobleemid.

Muusika- ja teatriakadeemia teadur ja kauaaegne koorilaulja Allan Vurma.

Kuidas inimhääl toimib?

Hääl tekib kõris häälepilu (mis on nagu kahe teatrieesriide siilu vaheline ava) sulgumisel ja avanemisel hingamisega tekitatud õhusurve toimel. Mida kiirem on vibreerimine, seda kõrgem on heli. Näiteks esimese oktavi la-nooti lauldes toimub see 440 korda sekundis.