Islamiriigi sõdalased on pärast Palmyra taasvallutamist hävitanud osa sealse Rooma teatri varemetest.

Süüria muinsusväärtusi haldava ametkonna juht ütles, et purustatud on ka neljasambalised Tetrapylonid, mis on peamiselt kaasaegsed jäljendid, vahendas BBC.

Pühasõdalased hõivasid Palmyra Süüria valitsusvägedelt eelmise aasta detsembris. Esimest korda hävitas Islamiriik Palmyra iidseid mälestusmärke 2015. aasta mais, kui oli linna vallutanud. Palmyra ehk Tadmur oli Islamiriigi käes 10 kuud.