Uma Thurman peab endise elukaaslasega nende ühise tütre nimel ägedat kohtulahingut.

Miljardärist Prantsuse ärimehe Arpad Bussoniga seitse aastat koos olnud ja talle neli aastat tagasi tütre Altalune Florence’i ehk Luna sünnitanud näitlejanna peab tõrjuma vaimuhaigussüüdistusi.

53aastane Busson kaebas Thurmani kohtusse, sest ta soovib olla tütrega rohkem koos – kümme päeva kuus senise seitsme asemel. Kuid ärimehe advokaat väitis kohtus, et Thurman on ebastabiilse psüühikaga ja seega emakohustusteks kõlbmatu.

Veel andis ta mõista, et näitlejannal, kel on abielust näitleja Ethan Hawke’iga kaks teismelist last, on viinaviga küljes.