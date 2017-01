Miinuskraadide puhul ei mõtle ilmselt enamik inimesi sellele, et riietus ka stiilne oleks, vaid pigem sellele, et väljas olles kringliks ei külmuks. See aga ei tähenda, et kubu­jussina peabki veidi pentsik välja nägema.

Moekad kubujussid ehk Kuidas võidelda külmaga stiilselt? (Vida Press)

Kui inspiratsioonist jääb puudu, siis tasub vaadata nende poole, kellel tundub olevat moegeen. Näiteks modellide nii-öelda off duty ehk vaba aja stiil on alati väärt uurimist, samuti stiiliikoonide ja moeblogijate oma.

Tõsi, kõik asjad, mida moehullud kannavad, ei tule tavainimeste puhul kõne alla. Näiteks on väljamaiste moeblogijate seas väga populaarne kanda salli asemel ümber kaela sooja kampsunit, kuna see soojendab lihtsalt rohkem kui tavaline villane sall ja lisab isikupära.

Samas on aga üpris selge, et enamiku jaoks on see natukene liiga veider stiilinipp, et seda omal nahal järele proovida.