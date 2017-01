"Eestil näib olevat lohutu valik. Kas jäädagi Euroopa kümne vaesema piirile, aga seejuures säilib rahvusriik, või jõuda teise kümne piirimaile ja muutuda mingiks muuks riigiks," mõtiskleb kirjanik Mihkel Mutt (63) sisserände ja Eesti saatuse üle.

Mullu ei kandideerinud sa enam ajakirja Looming peatoimetajaks ja hakkasid pensionäriks. Mutt ja pensionär – selles sõnapaaris on midagi perversset, mis nagu kuidagi kokku ei sobi.

Mihkel Mutt (Jörgen Norkroos)

Vastupidi, mu unistus on lõpuks täitunud! Kui vanasti klassis küsiti, kelleks keegi saada tahab, vastas mõni, et autojuhiks, teine, et kosmonaudiks, kolmas, et seksuaalmaniakiks, aga mina ütlesin: "Tahan saada pensionäriks!"

Mõelda vaid, sa ei pea mitte midagi tegema ja saad ikkagi iga kuu mitusada eurot! Nali naljaks, aga tean vabakutselisi, kes tõepoolest pensionipõlvest unistavad. Nad hakkavad siis üldse esimest korda elus regulaarset sissetulekut saama, olgugi et väikest. Ja enam ei pea iga kvartalilõpp muretsema, kuidas sotsiaalmaks kokku kraapida.