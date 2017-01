Võib-olla on Trump täiesti normaalne inimene ja saab aru Venemaa tegelikest taotlustest ja Putini agressiivsest välispoliitikast.

See oli ju üks võimalus eristuda valimiskampaania ajal näiteks Hillary Clintonist. Kui see tõesti nii oli, siis täitis Trump oma eesmärgi täielikult, sest tema vastu asus mässama peaaegu kogu maailm. Eks näis, kas Trump presidendina korrigeerib veidi oma Venemaa-seisukohti või laseb vanas vaimus edasi.

Hiinaga ei maksaks Trumpil aga üldse jamada, sest hiinlased nalja ei mõista ja enda huvide kahjustamist tavaliselt andeks ei anna. Valimiskampaania ajal rääkis Trump mitmeid rumalusi hiinlaste kohta ja mõnitas neid.

Kui selliseid solvanguid võivad hiinlased veel kuidagi alla neelata, siis ükskõik millise riigi suhtlemist Taiwani ehk Hiina Vabariigiga ("teise Hiinaga") – olgu selleks kas või võimas USA – peavad nad täiesti lubamatuks.

Mehhikoga on arvatavasti tunduvalt lihtsam hakkama saada, kuigi ka sealsed võimud on näidanud vastuhakkamise märke. Mehhiko puhul on põhiprobleem suured inimhulgad, kes soovivad USAsse hea elu peale saada.

See aga Trumpile kohe üldse ei meeldi, mistõttu on ta lubanud sissepääsutee müüriga sulgeda ja selle ehitamise eest mehhiklastelt veel ka raha sisse kasseerida.

Kuigi Mehhiko president on teatanud, et nemad ei kavatse müüri ehitust kinni maksta, on Trumpil arvatavasti tagataskus nii mõnigi trump, mis suudab Mehhiko võimude mässumeelsust vaigistada.

Praegu loodavad mehhiklased igatahes rohkem Vladimir Putinile, sest veebiküljele Change.org tekkis petitsioon, milles palutakse Venemaa presidendil sekkuda Mehhiko asjadesse, et sealset olukorda paremaks muuta ja korruptsiooni vähendada.