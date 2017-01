Eesti kokk Dmitri Rooz osaleb 24. ja 25. jaanuaril Prantsusmaal Lyonis toimuval kokkade olümpiaks kutsutud võistlusel Bocuse d’Or. 24 tippkoka heitlus käib maailma parima tiitlile.

Dmitri Rooz tunneb end enne pühapäevast starti Prantsusmaale kindlalt, aga ta osaleb võistlustel ka teist korda. Aastal 2010 jäi restoranide Beer House, Korsaar, Farm ja Rukis brand-chef (see tähendab, et igas restoranis on oma peakokk, aga Dmitri on nende kõigi pealik – K. E.) Genfi eelvoorus lõppvõistlustelt napilt eemale. See jäi aga mehe sõnul tal hingele kripeldama ja nii otsustas Dmitri enne mullu mais Budapestis toimunud Euroopa eelvooru, et sel korral tuleb finaali jõuda. Ja jõudiski.

Kohe algasid ka ettevalmistused lõppvõistlusteks Lyonis. Bocuse’iks on aidanud tal valmistuda 12 inimest, nende hulgas treener Pavel Djatškov ja abikokk Vladislav Borovik. Nemad toetavad Roozi ka Lyonis – kui abikokk lööb võistlusplatsil ka käed külge, siis treener tohib vaid ajagraafikut jälgida ja märku anda, kui tempot tuleks tõsta.