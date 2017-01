Lumelaviini alla jäänud Itaalia suusakuurorti hotelli Rigopiano rusude alt leidsid päästjad täna õhtuks kümme inimest elusana.

Päästjate sõnul leiti ellujäänud lume alla mattununa. Neist kolm on lapsed, vahendas BBC Itaalia meediat. Itaalia ajalehe La Repubblica ajakirjaniku sõnul päästeti viimasena ema koos väikese pojaga. "Palun minge tooge mu tütar Ludovica ära, ta on järgmises toas," olevat ta öelnud.

Ellujääjad päästeti 40 tundi pärast lumelaviini, mille põhjustasid mitmed tugevad maavärinad Abruzzo piirkonnas. Seejuures ei olnud päästjaid kuulnud hotelli juurest mingeid hääli, vaid ellujäänud leidsid üles koerad. "Kui nad olid päästetud, ei suutnud nad oma silmi uskuda ning embasid meid hellalt," rääkis üks päästjatest. Kuigi päästetud pere juures võis olla teisigi inimesi, ei saanud abistajad kaugemale minna - varinguoht on jätkuvalt väga suur.

Italy avalanche: Eight survivors rescued from Hotel Rigopiano https://t.co/SqAWHC79y3 pic.twitter.com/WkXebacNJH — LBC (@LBC) January 20, 2017

Surnuks on tunnistatud praeguseks neli inimest. Ligikaudu 20 inimest on veel kadunud ning päästemeeskonnad jätkavad keerulistes tingimustes nende otsinguid. Päästjate sõnul on leitud nii lume alla mattunud surnukehi nii hotelli baarist kui piljarditoast, kuid nende identifitseerimine võtab aega.

Päästemeeskonnad on tegutsenud katastroofipiirkonnas üle 24 tunni, külmakraade on tublisti alla nulli, vahendas BBC.