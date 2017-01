Valitsusliidu ettepanek anda nädalavahetusele langenud rahvus- ja riigipühade eest eelnev või järgnev tööpäev vabaks tähendaks kohese jõustumise korral, et iga töötaja saaks sel aastal viis lisapuhkepäeva. Täiendavate vabade päevade andmist on mitmel korral arutatud ka parlamendis, kuid seni on nappinud poliitilist tahtet.

Et selleteemalised eelnõud on tulnud eelkõige Keskerakonnalt, on loogiline, et peaministrierakond tõstatab valijatele meeltmööda teema varakult, ja et sotsiaaldemokraadid seda toetavad. Tsentristidega ei pruugi aga ühel nõul olla IRL, kelle Juhan Partsi aegne tõdemus „Töö teeb meid rikkamaks“ elab edasi rahandusminister Sven Sesteri väljaütlemistes. Reformierakond kordab opositsiooniski olles mõtet, et mõistlikud tööandjad suudavad paindlikumate töögraafikute suhtes kokku leppida. Kuid kui üks seltskond ettevõtjaid propageerib kuuetunnist tööpäeva, teine tõdeb aga, et meil on liiga vähe neid, kes töötavad üle 50 tunni nädalas, oleme vabatahtlikust töötajate võrdsest kohtlemisest arvatavasti veel kaugel.

Kompensatsioonipuhkepäevade seadustamisel ei tule arvestada ainult seda, milline on muudatuse mõju majandusele. Vähemalt sama oluline on töötaja heaolu, ja kas ta leiab piisavalt aega pere, sõprade ja hobide jaoks. Kas saame näiteks öelda, et 2005. aastal jõululaupäeva riigipühaks kuulutamine ei andnud meile seda lisandväärtust? Niigi pühaks kuulutatud tähtpäevade eest vaba tööpäeva garanteerimine on pealegi poliitiliselt vähem tundlik samm kui uute riigipühade kalendrisse lisamine, nagu on püütud teha näiteks õigeusklike jõuludega.

Töötajatele vaba aega heldemalt jagavate põhjamaalaste kohta on öeldud, et nad puhkavad end rikkaks. Olgu nii või mitte, kuid pole märgata, et meie lõunanaabrid samasugusest muudatusest vaesemaks oleksid jäänud.