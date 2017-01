Et Eesti uuest brändist ja tööriistakastist on seni kasu saanud eelkõige rahnumotiivi üle irvitajad ja üks paremaid tööriistakaste pakkuv ehitusfirma, on üldrahvalik nurin kulutatud 200 000 euro üle igati ootuspärane. Kunstiinimeste lahendus on lihtne: et märk saaks parem, tuleb anda raha juurde. 80 000 eurot tööriistade viimistlemiseks, teab EAS, ja natuke veel 10–20 kunstniku stipendiumiks, pakub Signe Kivi. Kas tuleb päriselt parem, võib aimata brändrahnust kolm korda kallimaks maksma läinud „Welcome to Estonia“ märgist.

Silt sulle, silt mulle

Märgistamisest ei pääse needki ettevõtjad, kes Eesti brändile kasutust ei leia, sest rahandusministeeriumil on plaan võõbata firmaautode numbrimärgid eri värvi. Maksuametnik ohkab kergendusest – kaovad sõidupäevikud ja vajadus luurata jõusaali ees töölt viilijaid, kui leidub mõni kade, kes ettevõtja peale kaebaks. Kuid millal saab riigikogulaste autoliisingute ja kütusearvete eest tasuv maksumaksjagi võimaluse veenduda, et saadik ametiautoga tõesti vaid Toompeal ja valijatega kohtumas käib?