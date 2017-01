Hiljuti paljastas PETA, et ühe koguperefilmi toomisprotsessis piinati ja peaaegu uputati filmi peategelane Saksa lambakoer. Enamik kinoskäijatest ei teagi, halvemal juhul neid ei huvita, et võttemeeskond oli heade kaadrite nimel valmis koera eluga riskima. Filmi tegijad korjavad kokku hea kopika ja lähevad oma eluga rõõmsalt edasi. Mis saab koerast, see ei huvita enam kedagi.

Vaatasin ka arutelusaadet „Suud puhtaks“ ja naersin vihast, et metsaomanikud-ärimehed oma saamata jäänud raha taga nutavad, sest „hullud loodus- ja loomakaitsjad ajavad oma jonni“. Kas rahahimu on tõesti pimestanud igasuguse moraalitunnetuse? Usun, et enamik Eesti inimesi on selle poolt, et Eesti ühte tunnusmärki, ilusat liigirikast metsa, ei tohi raha tegemise nimel hävitada.

Eesti rahva ja ärimeeste huvid lähevad lahku ka karusnahatööstuse asjus – 75% eestlastest ei poolda seda julma piinamistööstust, kuid välismaalastest karusloomakasvatajad tahaks, et nende farme oleks Eestis rohkemgi. Muide, 95% toodangust eksporditakse, seega eestlasele jäävad nagunii tühjad pihud.

Kasumi kasvatamine ei tohiks kunagi toimuda inimliku suhtumise arvelt.