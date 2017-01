Kiiresti kui kosmosesüstik liikus edasi jutt, et see kole plönn on Eesti uus logo. Kui Kreisiraadiot parafraseerida, siis „sa selle raha eest ostsid siukse asja!“.

Tegelikult see plönn ei ole Eesti uus logo, nagu näiteks jalajälg on Nike logo või õun Apple’i logo. Tegelikult on see plönn üks peatükk Eesti brändiraamatus. Nii nagu Lible ei ole „Kevade“ logo ja „Kevade“ ei ole alkoholismivastane teos kellamehe joomisprobleemidest. Aga sellel, et roheline plönn ei ole Eesti uus logo, polnud ühel hetkel enam mingit tähtsust. Kes tahab näha Liblet ja tema purjutamist, see näeb ainult Liblet ja tema purjutamist.

Enneolematu üksmeel

Tähtis oli hoopis see, et tuhanded inimesed, kes muidu nalja ei tee, leidsid üles huumorisoone ja tegid nalja Eesti uue logo üle. Huumor aga aitab tõsiste asjade ja haigete inimeste keskel tervena püsida.

Tähtis oli ka see, et inimesed üle hulga aja toetasid üksteist ja saavutasid peaaegu täieliku üksmeele, et plönn on kole. Üksmeel aga aitab argiaskeldustest tervema meele ja kehaga läbi tulla. Mõned avaldasid sotsiaalmeedias suurte kivide fotosid, et brändiloojad teaks, millised näevad välja suured kivid tegelikult. Suured kivid on väga suured ja pole nii rohelised. Mõned avaldasid sotsiaalmeedias fotosid tööriistakastidest, et brändiloojad teaks, millised näevad välja tööriistakastid tegelikult. Need on näiteks sellised, nagu filmis „Suvi“ oli käe otsas Kiirel, kui ta Tootsi juurde kive veeretama läks.

Inimesed leidsid lisaks huumorimeelele üles ka enda loomingulise alge. Mõtlejate pead läksid uutest ideedest lausa umbe. Just seetõttu ei tohi juhtunust järeldada, et parem on mitte midagi teha. Kui keegi midagi teeb ja see vallandab üldrahvaliku loomingulaine, siis kindlasti tuleb teha kas või kole roheline plönn. Kui palju uusi ideid on juba sündinud ja sünnib! Keegi ei tohiks oma lapsele, naisele, mehele, sõbrale öelda: „Kuule, ära ole nii pagana creative!“

99% plönni üle pahandajatest ei vaja tegelikult üldse ei plönni ega brändi ega tööriistakasti, sest nad pole ei tippametnikud ega ettevõtjad ja ei ekspordi midagi. Ja eksportijate põhimure pole tööriistakasti puudumine, vaid sotsiaalvõrgustiku puudumine sihtriigis ning käitumis- ja äritavade nõrk tundmine. Aga sellest pole ju midagi, sest plönn on kole.

Ei tea, miks mulle selle plönni teekonda jälgides meenus üks ammune juhtum Tartu ülikooli ühiselamust. Meesfilolooge oli väga vähe, aga kaks minu kursusevenda oskasid veinijoomise käigus korralikult tülli minna. Mitte naiste, vaid ikka kirjanduse pärast. Kui pooled jäid eriarvamusele, virutas üks teisele rusikaga. Ta ei tahtnud näkku lüüa, aga „vastane“ langetas löögi hetkel pea ja sai otse silma alla vägeva sinika. Mõlemad ehmusid ja leppisid ära. Ometi ei tulnud olengust enam midagi välja, sest üks meist aasta vanem filoloog tõusis iga minuti tagant püsti ja kuulutas: „Kurat, aga silm on sinine ja me peame selle ära lahendama.“

Samamoodi läheb ka selle plönniga: „Aga plönn on ju kole ja me peame selle ära lahendama.“

Tegelikult läheb elu edasi ja need, kellel päriselt koos plönniga pakutud asju vaja on, ei ole üldse nii tigedad.

Lood, mis loevad

Selle Eesti brändi, mida lihtsad inimesed tajuvad ja mida teiste riikide lihtsad inimesed märkavad, loome hoopiski meie oma käitumise, elulaadi, kultuuri, teenuste ja kaupadega. Kõige kõvem bränd on see, kui sinust räägitakse hästi. Sinust kui inimesest, sinu perest, sinu sõpradest ja tuttavatest, sinu riigist.

Näiteks mehhiklanna Denisse kirjutas Tallinna ülikooli lehel media.tlu.ee armsa loo, kuidas ta kõigepealt Eestisse ja siis Tallinna ülikooli õppima sattus.

2011. aastal nägi ta YouTube’is videot Tallinnast kui Euroopa kultuuripealinnast. 2012. aastal Barcelona reisi ajal sattus ta soodsate Tallinna lennupiletite peale ja otsustas lennata. Denisse kirjutab, et ta armus kohe sellesse linna. Ta vaimustus vanalinnast, mis viis justkui ajas tagasi, ja samas märkas, kui ilus ja turvaline paik ning kui moodne ühiskond see on. „See on täis tehnoloogilist innovatsiooni, kultuuri, ajalugu, tulevikku, loodus on vaimustav ning eestlased hindavad ja armastavad seda nii ilusal moel.“

Denisse oli ammu tahtnud õppida mõnes Euroopa ülikoolis rahvusvahelisi suhteid. Ta leidis Tallinna ülikoolist sobiva magistriõppe programmi.

Edasi ta lausa ülistab, kui ladusalt ülikooli astumine toimus: „Spetsialist vastas mu e-kirjadele väga kiiresti, kõik vajalikud dokumendid saatsin veebilehekülje kaudu või e-kirjaga, programmi koordinaator intervjueeris mind Skype’i teel. Kuu aja pärast olin vastu võetud ja kolisin Eestisse. Ma olen erakordselt tänulik, et mul on olnud võimalus kohata kõiki neid imetoredaid inimesi, kes elavad nii vaimustaval maal, kus on nii ilusad inimesed.“ Kas hakkas ebamugav kiituse pärast? Kuulen juba torisemist, et ei ole see elu siin sugugi nii ilus.

Teisipäevaõhtuses kultuurisaates „OP“ rääkis Rakvere teatris näidendi "Küllus" lavastanud Vene lavastaja Filipp Los: „Olen näinud erakordset Eesti publikut. (…) See on väga tark vaataja väga laialdaste ja mitmekülgsete kultuuriliste nõudmistega. Ma ei tea maailmas teist sellist maad.“ Kas jälle hakkas ebamugav?

Üks Facebooki sõber kirjutas Jaapani fotograafist ja ajakirjanikust Mikist, kes suvisel reisil Eestisse õppis vihtlema ja tuleb sel suvel tagasi, et õppida vihtu tegema, käia suitsusaunas, alasti ujumas ja korjata marju.