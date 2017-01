Kate on naine, kes naudib vabadust, kuid samast armastab ta olla suhtes. Suhtes suisa kahe mehega korraga. Pole just tavapärane leida kaks meest, kes nõustuksid, et nende pruudil on nende kõrvalt veel mehi...

Kate selgitab, et lisaks kahele praegusele noormehele võiks ta ellu mahtuda veel mõni üheöösuhe või flirt, vahendab Buzzfeed.com.

Jon ja Kate on koos olnud kaks aastat. Nad naudivad küll suhet teineteisega, kuid mõnikord meeldib neile vallatleda ka teistega.

Siis tuli Kate`i ellu ka Andrew, kellega ta sidet tundis. Nad on nüüd koos olnud juba mõned kuud. See aga ei lõpetanud naise suhet Joniga.

Mehed teavad üksteist ja hingavad ka ise kergendunult, et ka nemad võivad vajadusel nautida mõnda kergemat suhet veel teisegi naisega.

Hetkel meestel kedagi teist Kate`i kõrval ei ole, kuid naise sõnul teda see ei häiriks, kui mehed tema kõrval veel mõne naisega aega veedaks.

Jon ja Andrew nõustuvad ühes, et esiti tundsid mõlemad üksteise suhtes armukadedust ja vajadust olla justkui parem. Nüüdseks on nad oma egost üle ja saavad aru armastuse sügavamast tähendusest.