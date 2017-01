President Kersti Kaljulaid saatis täna õnnitluskirja Ameerika Ühendriikide 45. presidendile Donald Trumpile tema ametisse astumise puhul.

Meie president kinnitas, et head suhted USAga on Eestile väga olulised ning avaldas veendumust, et president Trumpi juhtimisel jätkub Eesti ja USA hea kaitse- ning küberjulgeolekualane koostöö.

Kaljulaidi sõnul jagab ta seisukohta, et NATO kollektiivse julgeoleku tagamiseks peavad riigid piisavalt panustama kaitsevõime arendamisse ning ta on uhke, et Eesti on üks neist, kes kulutab kaitsele 2% STK-st ning panustab kaitseväelastega rahvusvahelist julgeolekut tagavatesse missioonidesse, sealhulgas terrorismivastasesse võitlusesse.

Euroopa ja USA ees seisavad mitmed ühised väljakutsed, vajame me tugevat transatlantilist koostööd, sest Euroopa ja USA suudavad saavutada üheskoos rohkem, lisas Kaljulaid. Üheskoos seisame demokraatlike väärtuste, inimõiguste ja vabaduste ees kogu maailmas.

Eesti riigipea soovis Ameerika Ühendriikide riigipeale õnne ametisse astumise puhul ja edu uues ametis.