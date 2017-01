Sõbrapäeva kingituseks vali kallile inimesele ametüstkäevõru mäekristallidega, mis sobib eriti hästi 3. silma ja kroontšakra avamiseks ning tasakaalustamiseks.

Mäekristall on nn meistertervendaja, temas sisaldub informatsioon kõikide teiste kristallide kohta. Seepärast sobib selge mäekristall (mitte piimjas) kõikide tšakrate avamiseks ja tasakaalustamiseks. Sobib eriti hästi kroontšakra tasakaalustamiseks, annab hea kaitse elektromagneetilise kiirguse vastu.

Kõik väeehted on Kaia-Liisa Reinuti disainitud, valmistatud ning pühitsetud ja kandja jaoks õnnistatud. Igasse ehtesse hoolikalt valitud kristallid moodustavad harmoonilise kooskõla oma kandjaga, tõstavad tema eluvibratsioonitaset ning annavad väge.

Tutvu käevõruga lähemalt meie kodulehel SIIN.

Ehtes on kasutatud ainult naturaalseid, looduslikke poolvääriskive, lisaks hõbedat (proov 925). Hõbe võimendab kristallide energiaid 10 korda. Tervendavate omadustega on ainult need kristallid, mida pole kuumutatud, kiiritatud, värvitud, imiteeritud või laboris sünteesitud. Rohkem saad selle kohta lugeda SIIT.

Sobivad kõrvarõngad võib soovi korral lisaks osta SIIT.

NB! Käevõrus kasutatavad detailid võivad mõnevõrra erineda pildil olevatest.