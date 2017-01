„Tajani pole soolo-, vaid meeskonnamängija. Pärast valimisi oli tema sõnum see, et võit pole tema, vaid erakonna [Tajani kuulub koos Kelamiga Euroopa Rahvusparteisse], parlamendi. Ta ei panusta enda rollile, ta arvestab teisi, sealhulgas ka kõige väiksemaid,“ tõdeb Kelam.

Euroopa Parlamendi uus president Antonio Tajani (63) on parlamenti kuulunud aastast 2004, nagu ka IRLi ridadesse kuuluv eurosaadik Tunne Kelam (80). Viimased kaks ja pool aastat on poliitikud olnud pinginaabrid.

Kuigi Tajani asutas 1990ndate esimesel poolel koos endise Itaalia peaministri Silvio Berlusconiga partei Forza Italia, on Tajani Kelami sõnul siiski hea katoliiklane.

Varem on Tajani töötanud Euroopa Komisjoni volinikuna. 2014. aastal loobus ta 468 000 euro suurusest hüvitisest, mis oli talle seadusega ette nähtud pärast komisjonist lahkumist. „See ei olnud tema eetikaga kooskõlas,“ põhjendab Kelam.

Mis aga hakkab Euroopas üldisemalt muutuma? Kelam toob välja, et parlamendivalimistega kuulub võim nüüd Euroopat toetavatele jõududele ning sellest tulenebki põhisuund – kuidas Euroopat koos hoida ja sellele uut hoogu anda. „Parlament saab selleks anda väga häid tõukeid, et me tõepoolest edasi läheks,“ ütleb Kelam, kelle sõnul on Euroopa praegu kaotanud oma orientiiri. „Euroopal on probleem oma identiteediga, kultuurilise järjepidevusega, mis identiteedi tagab. Hapral pinnasel võidavad populistid, kes ei paku lahendusi, vaid ütlevad, et oleme teiega, tunneme teie muresid ja hirmusid.“

Tajani on juba teatavaks teinud oma esimesed prioriteedid, milleks on migratsioonireeglite reformimine, Brexiti läbirääkimised ja Euroopa kaubanduspoliitika.