1990. aastate menusarjas “Melrose Place” mänginud Amy Locane avas mitme vangla-aasta järel viimaks suu.

Locane (45) mõisteti 2010. aastal süüdi 60aastase naise surnuks sõitmises. Näitlejanna oli joonud mitu klaasi veini, kui ta rammis parasjagu pööret teinud autot, mille kaasreisijaks olnud vanem naine hukkus. Naise abikaasa sai vigastada.

Teletähele määrati 2013. aasta veebruaris karistuseks kolm aastat vabaduskaotust. Miinimum olnuks viis aastat, kuid kohtunik osutas leebust, kuna Amy tütar põeb Cronhi tõbe. Ta pääses vabadusse, olles trellide taga istunud veidi üle kahe aasta.

Locane pihtis NJ Advance Mediale, et vanglatingimused olid ebainimlikud. “Pidin koos 60 naisega duši all käima ja mingit privaatsust polnud,” rääkis näitlejanna, kes enda sõnul põgenes raamatumaailma. Iga kord, kui tütred Amyl külas käisid, korraldati emale hiljem põhjalik läbiotsimine. “Tütred saatsid mulle emadepäevakaarte, aga valvurid ei lubanud mul neid endale jätta, sest need olid liiga suured või litritega.”

Viis kuud pärast Amy vabanemist andis abikaasa Mark Bovenizer lahutuspaberid sisse. Mees piirab näitlejatari suhtlust tütardega. Ka sõbrad on Amy hüljanud. Näitlemisega ei kavatse Locane enam tegelda, vaid tahab parandada suhteid oma lastega ning aidata teisi alkohoolikuid. “Kõige tähtsam on see, et ma kaine püsiksin. Tahan aidata inimesi, et nad sama viga ei teeks mis mina.”