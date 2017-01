Homses Sakalas ilmuvas intervjuus sõnab Kaljulaid, et ei poolda Pätsile monumendi püstitamist ning peab õigemaks kõigi riigi asutajate pärandi jäädvustamist ühise mälestusmärgiga. Monumendi avamisele ta ei läheks. Sõnavõtule reageeris Facebookis kohe EKREsse kuuluv noor riigikogulane Jaak Madison. "Selles küsimuses mina kiidan presidenti ning tunnustan julguse eest tuua välja K. Pätsi poolt kehtestatud autoritaarse riigikorra traagilisust iseseisvuse kaotamisel. Tubli!" Tema sõnavõtule reageeris teravalt kooseluseaduse vastasena tuntust kogunud jurist Varro Vooglaid, kes imestas: "Milles siin julgus seisneb? Pigem on see pragmaatilisest kalkulatsioonist lähtuv turvaline samm, sest vaevalt tahab proua president saada endale kaela diktatuuri kehtestaja ja opositsiooni represseerija ülistaja silti!"

Endine riigikogulane Aarne Veedla kirjutas Facebookis: "Ütleks siin küll nüüd ära, et Kersti Kaljulaid on võrreldes Konstantin Pätsiga üks paras tühi koht. Ning "vaikiva ajastu" olemasolu või mitte olemasolu poleks kuidagi mõjutanud Hitleri ja Stalini maailma vallutamise plaane. Kaljulaidi mõttearendus on lühidalt kokku võttes selline - Hitler okupeeris Hollandi, ilmselt seal oli vaikiv ajastu, paras neile !"

Toompeale kerkib hoopis mõni muu monument?

Pätsi kuju rajamiseks kogub MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum raha, ülejäänud toetus peaks plaanide kohaselt tulema riigilt. Siiski, praeguseks pole kindel, kas see on just Pätsi kuju, mis Toompeale kerkib. Riigikogu kantselei teatas täna, et nad korraldavad kuberneri aeda monumendi rajamiseks ideekonkursi. "Töörühm oli selgelt seda meelt, et monument peab olema pühendatud omariiklusele," lausus kantselei direktor Maria Alajõe. "Samuti leidis töörühm, et ei ole õige täpsemat lahendust ette anda ehk konkursil osalejad saavad ise valida, kas kujutada mõnda isikut, isikute gruppi või muud motiivi."

Konstanin Päts oli Eesti riigi üks rajajaid – näiteks Eestimaa päästekomitee esimees, peaminister ning ka Vabariigi esimene peaminister. Tõsi, riigipeaks kerkis ta tänu 1934. aastal läbi viidud riigipöördele, millega peatati parlamendi ja erakondade tegevus ning kitsendati kodanikuõigusi. Peamine eesmärk oli siiski vapside edule punkt panna.