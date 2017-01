Seltskonnamängu "What The Fruit" uues versioonis ei pääse sa enam nii lihtsalt, vastates vaid küsimustele "jah" või "ei". Tõeliselt jaburad küsimused, uskumatud vastused ja sinu enda huumorimeel tagavad lõbusaima seltskonnamängu.

Ühes mängus on 15 küsimust. Mängus on 2 võimalust punkte saada: punkti saab õige vastuse öelnud või õigele vastusele kõige lähemale jõudnud mängija või kõige lahedama vastuse esitaja. Mõlemal juhul otsustavad punkti saaja kõik vastajad. Mängu lõpus enim punkte saanud mängija on võitja.

Karbis on kokku kaheksa mängu, mis on märgistatud kaartidel eri värvi tagakülgedega. Kui oled näiteks rohelisi kaarte juba mänginud, ole aus ja avalda soovi mängida näiteks punaseid kaarte.

Mängijate arv: 4-6

Mängu kestus: 45-60 min

Vanus: 16+

Saadaval: Apollo, Rahva Raamatu ja Brain Gamesi kauplustes üle Eesti

Tutvu mänguga lähemalt meie kodulehel SIIN.