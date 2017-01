Kevadel Paide ööklubis kaht inimest pussitanud Freddy Leppänen jäi möödunud aasta novembri kohtuotsusega süüdi inimese tapmises ja läks vangi, kuid kolmapäeval tühistas Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu otsuse ja mõistis mehe õigeks. Prokurör soovib antud otsuse vaidlustada.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm kinnitas, et prokurör Merike Lugna esitas kohtule kassatsiooniteate. "Ehk teatas soovist õigeksmõistmise otsus vaidlustada," ütles Erm ja viitas, et kassatsiooni esitamiseks on aega 30 päeva alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest.

Tallinna ringkonnakohus tühistas 18. jaanuari otsusega Pärnu maakohtu 21.11.2016 otsuse Freddy Leppäneni süüdimõistmises ja tegi uue otsuse, millega mõistis Leppäneni talle esitatud süüdistuses õigeks ja määras Leppänen viivitamatul vabastada vahi alt.

Freddy Leppänen on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et 20. märtsi ööl lõi ta Paide linna ööklubis Bucket Baar omavahelise tüli käigus noaga noormeest, kes suri hiljem saadud reiearteri vigastuse tõttu.