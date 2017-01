PETA nõuab, et inimesed hoiduksid filmi "Koera elu mõte", kinno vaatama minemisest, kuna filmi võtetel oleks meeskond äärepealt koera uputanud.

Videost on näha, kuidas saksa lambakoera jõuga vee alla surutakse, mistõttu koer ilmselgelt hirmul ja paanikas on. Võttemeeskonna liige surub teda hea kaadri saamiseks vee alla ning koer on peaaegu uppumas.

In case you were deciding to go watch "A Dog's Purpose" this month. Don't support it after footage of a scared dog was forced in the water 😡 pic.twitter.com/EwQo4eoelH