Internetti on lekkinud turvakaamera video kolmapäeval ühes Mehhiko erakoolis toimunud tulistamisest, milles sai raskelt viga kolm inimest.

Monterrey Ameerika erakoolis haaras 15-aastane noormees keset tundi kotist relva ning avas tule klassikaaslaste ja tundi läbi viinud õpetaja pihta, kirjutas LA Times.

Noormees tulistas seejärel iseennast ning suri haiglas. Viga said kolm õpilast, kellest kahel on raske peavigastus, ning õpetaja. Peahaavadega ohvrid võitlevad haiglas elu eest.

Nuevo Leoni osariigi julgeoleku valdkonna pressiesindaja Aldo Fasci ütles, et varem oli Mehhikos kord, mille järgi kontrolliti koolides õpilaste kotte, kirjutab BBC. Kohustuslik protseduur lõpetati lapsevanemate kaebuste tõttu ning põhjusel, et Mehhikos on koolitulistamised väga haruldased.