Lääne päästekeskuse ennetaja Eva-Mari Rand rõhutab, et jäänaasklid, navigatsioonivahendid ning laetud akuga mobiiltelefon peaksid igal õigel kalastajal kaasas olema.

"Seda ka siseveekogudel! Vette kukkudes on oluline kiiremas korras sealt välja saada ning just jäänaasklid on selleks parimad. Navigatsiooniseadmed on vajalikud, et oma asukohta määrata, kui peaksite eksima ja mobiiltelefon loomulikult selleks, et saaksite endale ohus olles abi kutsuda," selgitab ta.

Rand paneb ka lapsevanematele südamele, et nad tuletaksid lastele meelde nõrga jääga kaasnevaid ohtusid ning võimalikke tagajärgi.