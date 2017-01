Tallinnas Radissoni hotellis tegutsev ilusalong Delavue on heausksed inimesed sihikule võtnud. Kõigepealt diagnoositakse ohtlik seisund, siis pakutakse kallist ravi ning kohe surutakse sealsamas peale ka ebainimlikult suure intressiga laen. Salongi võõrapärane nimi ja luksusliku näohoolitsuse lubadused tõmbavad naisi magnetina ligi. Vihastanud on seal nii mõnedki. Ilusalongi tegevus on pannud inimesi teisi hoiatama: ärge minge selle firma pakutud spaaprotseduuridele. Te saate kohe insuldi!

Rita (nimi muudetud) läks Delavue salongi – talle oli sealt telefoni teel tasuta protseduuri pakutud. Protseduuri lõppedes teatati naisele, et asi on hull ja ilmselt on varsti insulti oodata. Kohe aga selgitati lisaks, et aitaks üks kallis protseduur, mida salong pakuks, ja selle eest saab tasuda ka LHV panga abil soodsa järelmaksuga.

Kohutava diagnoosi tõttu šokiäärel olev Rita püüdis esialgu küll vastu sõdida, kuid lõpuks saadi hirmunud kliendilt siiski allkiri kätte. Mõistus hakkas selginema alles siis, kui ta koju jõudis. Paraku oli aga juba hilja, kohapeal toimunud survestamise tulemused olid selged ja naisel sõlmitud 20 protsendise aastaintressiga leping pea 2500 euro suuruse järelmaksu peale. "Valetati konkreetselt näkku. Öeldi, et saate ju iga hetk loobuda. Aga tegelikult ei saa ju!" on Rita vihane. Otsustati, et asja nii jätta ei saa. Võeti näppu lepingu ja tagasi salongi. Sealt aga kinnitati, et kuna tööpäev läbi, siis pole hetkel kedagi kohapeal, kel oleks luba selliste asjadega tegelemiseks. Naine nõustus esmaspäeval tagasi minema, et probleem ikkagi lahendada. Esmaspäeval tagasi minnes prooviti kõigepealt siiski auk pähe rääkida. Soovitati võtta kasvõi väikesemas mahus teenust. Resoluutse keeldumise peale nõuti lõpuks 30 eurot, et leping ennetähtaegselt lõpetada. Internet kubiseb kaebustest