Tallinnas Radissoni hotellis tegutsev ilusalong Delavue on heausksed inimesed sihikule võtnud. Kõigepealt diagnoositakse ohtlik seisund, siis pakutakse kallist ravi ning kohe surutakse sealsamas peale ka ebainimlikult suure intressiga laen.

Salongi võõrapärane nimi ja luksusliku näohoolitsuse lubadused tõmbavad naisi magnetina ligi. Vihastanud on seal nii mõnedki. Ilusalongi tegevus on pannud inimesi teisi hoiatama: ärge minge selle firma pakutud spaaprotseduuridele.

Kaebusi leiab nii Facebookist kui ka jututubadest ja näha on, et negatiivsete kogemuste jagamisest on juba mõnel juhul kasugi olnud.