Liiklusõnnetuse ajal jalutas Õnne vastasmaja naaber parajasti koeraga pargis, mis asub sündmuskohast paarisaja meetri kaugusel. "Jalutasime siin, kui ühel hetkel käis üks jõle imelik heli. Selline õudne ragin ja mats.

Ehmatasin täiesti ära, kuid ega ma esimese hooga aru saanudki, mis see oli," meenutab naine. "Hakkasin siis kuuldud heli suunas liikuma, kui vaatasin, et kohale sõitsid päästjad ja nende järel kiirabi ja politsei."

Naabrinaine läks uudistama, mis oli juhtunud. "Nägin, et auto juhipoolne uks oli lahti ja sealt rippus välja heledas jopes käsi. Kiirabitöötajad teda autost välja ei võtnud. Ju tuli surm silmapilkselt," arvab ta.

"Pikalt mul seal olla ei lastud. Politsei piiras ala ja ajas meid minema. Seda ma nägin, et politsei kirjutas üles kiirabi käest saadud andmed ja siis kiirabi läks minema. Politsei olla siin olnud veel kella kümneni," teab ta rääkida.

Naabrinaine imestab: "Kuidas on võimalik, et ta teelt niimoodi välja sõitis? See on küll imelik. Meil kõik sõidavad siin kurvis aeglaselt, kuidas siis tema niimoodi… Vahest oli tal mingi terviserike, sest siin pole ju mingisuguseid pidurdusjälgi ja tohutu jõuga on nendele betoonplokkidele otsa sõidetud.

Enne olid plokid kõik üksteise peal, nüüd aga on pealmised eemale lennanud. Ju see kiirus oli ka suur. Ma ei tea, vahest ajas pedaalid segamini."

Kokkupõrke tugevusest annavad tunnistust ka sündmuskohal betoonplokkide peal lebavad roolitükid ja auto polstritükid.

Lisaks maas vedelevad ilukilbid ja autost välja paiskunud toidukraam: leivaviilud, vürtsikilud, kommid, vesi, siirup, vahuveini- ja viinapudel. Maas vedeleb ka kollane helkurvest, mille juurde on asetatud inglipildiga küünal koos kolme punase roosiga.

Tubli pereema

Sirje, kes elab samas trepikojas kus hukkunud Õnne, on õnnetusest löödud. "Ta pidi reedel veel oma sünnipäeva tähistama. Alles ma nägin teda siin mõni päev tagasi. Oi, see on ikka nii kole lugu," ohkab Sirje ja iseloomustab kadunukest.

"Ta oli väga tubli naine. Tal abikaasa suri kümme aastat tagasi – põdes suhkruhaigust – ja ta kasvatas üksi poega. Väga korralik poeg kasvas. Mõnikord nägin, kui tal poeg siin käis, aga muidu elas Õnne üksinda.

Rohkem lapsi tal polnud. Õde küll oli, aga tema kolis ka siit kuhugi ära," teab naabrinaine rääkida. "Muidu oli Õnne selline vaikne ja korralik naisterahvas. Käis tööl, iga hommik läks ja õhtul tuli. Nõukogude ajal töötas agronoomina, nüüd kuskil raamatupidajana."

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele.

"Hetkel on vara öelda, mis võis traagilise õnnetuse põhjustada. Sündmuskohal töötavate politseinike sõnul puuduvad pidurdusjäljed, mistõttu on alust arvata, et tegemist võis olla terviserikkega. Surma täpne põhjus selgub ekspertiisi käigus," lisas Jaggo.

Viru ringkonnaprokuratuuri valveprokurör Margit Luga lisas: "Juhtumi täpsemad asjaolud, sealhulgas sõiduki kiirus ja juhi võimalik joove, selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus."

Politsei kinnitusel oli juhil turvavöö kinnitatud ja sõiduki rehvid vastasid nõuetele.