Roolijoodiku elukaaslane, kelle tütar aastate eest kihutaja auto alla sattudes elu lõpuni halvatuks jäi, räägib oma loo.

"Ma ei õigusta teda, aga võib-olla vaatan tõesti tema tegudele veidi läbi sõrmede, sest ta oli mu ainuke tugi, kui matsin tütre ja ema. Ta on mulle nii kallis inimene," räägib naine, kelle elukaaslane pandi vangi päras kolmandat korda purjus peaga autoroolist tabamist.

VALU PABERIL: «Ta aitas mul tütre matta. Ta oli sel raskel ajal mu ainuke tugi,» räägib Leila vangis istuvast elukaaslasest ja kohendab diivanilaual paberivirna, kus kõige all vanad ajalehed aastate jooksul tema tütrest kirjutatud lugudega ja kõige peal elukaaslase kohtudokumendid. (Tiina Kõrtsini)

Hommikustes raadiouudistes kuuleb vaat et igal hommikul politseiteadetes lauset, et politsei pidas eilse päeva jooksul kinni kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Vahel on see arv väiksem, vahel suurem.

Kes on nende numbrite taga, miks nad purjus peaga autorooli istuvad ja mis toimub nende pereliikmete hinges? Igal on oma lugu. Üks neist paljudest on siin – Eino ja Leila lugu.