Lasnamäel lookles eile õigeusu kiriku ees pühitsetud vee soovijate pikk järjekord. "Võib-olla tuhanded, tõesti," hindab kirikusse tulnud usklike arvu vabatahtlik Elena.

Vene õigeusklikud peavad 19. jaanuaril Kristuse ristimise püha. Selle tähistamiseks peetakse nii 18. kui ka 19. jaanuaril jumalateenistusi ja jagatakse pühitsetud vett.

"See on selline püha, kus praktiliselt kõik ärkavad üles ja tulevad ikka kirikusse!" teab Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni kiriku ehk lihtsalt Lasnamäe kiriku vabatahtlik Elena. Ta ütleb, et püha toob kirikusse sama palju inimesi kui jõulud või ülestõusmispühad.

Jagatavat vett hoitakse anumates, kuid Elena jääb koos teiste vabatahtlikega hätta ega oska vastata, kui palju vett päeva jooksul laiali jagatakse.