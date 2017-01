Aidsi tugikeskus pakub jaanuarist süstlavahetust Põhja-Tallinna tänavatel, sest teenuse rahastaja InstituutTervise Arengu ei luba seda teha Paldiski maantee tugikeskuses. Narkomaanid pole aga uut kommet omaks võtnud, mistõttu suureneb haigustesse nakatumise risk.

Käes on pärastlõuna ja Põhja-Tallinna Pelguranna tänava alguses peatub hõbedane Toyota Corolla. Auto tagaistmel on karpides steriilsed süstlad, piirituslapid ning erineva pikkuse ja paksusega vahetusnõelad. Corollast astub välja MTÜ AIDSi Tugikeskus töötaja Indrek Kalikov (28), kes hea meelega oleks sealse tühja tänava asemel soojas süstlavahetuspunktis. Tema kaastöötaja Jekaterina Pidrutsnaja (63) riputab autoklaasile papitüki, millele on musta markeriga kirjutatud, et süstlavahetuspunkt on avatud.

Praegu on see ainuke viis, kuidas Põhja-Tallinnas süstijatega veel mingit kontakti hoida. Aga kontakti pole, tänav on vaikne. Indrek ei näe mitte ühtegi tuttavat nägu. Süstlapakkujad korjavad autoklaasilt sildi ja lähevad Puhangu tänavale õnne proovima.

"Ei ole sellist asja nagu narkomaanide kogunemispunkt. Neil on kodud, korterid ja nad ei istu väljas külma käes," räägib Indrek. Kaheksa-aastase tööstaaži tõttu teab ta enamikke neist, kes linnaosas puhtaid süstlaid vajaksid. Kuid praeguses olukorras, kus süstlaid vahetatakse tänaval, aitamine ei toimi. Suhtlemisdistants narkomaanidega aina suureneb. Vaja oleks alalist süstlavahetuspunkti, mis võimaldaks narkomaanil ise kohaletuleku aja valida.