Elvas Nooruse 13 elanikud nõuavad ligi kaks miljonit eurot maksma mineva suurremondi peatamist, kuigi viiest majast koosnevas kompleksis on alustatud juba seinte soojustamist.

Detsembris kirjutas Õhtuleht Elva korteriühistust, kus käib kodusõda, mille ohvriteks võivad langeda majaelanikud, kes ei suuda remondikulusid eesootava kahekümne laenuaasta jooksul kinni maksta.

Majaelanike meele teeb samavõrra mõruks see, et viit maja tahetakse renoveerida nõnda, et raha lendab kahte lehte. Muu hulgas vahetatakse välja äsja paigaldatud uued aknad ja metallist välisuksed ega arvestata viie kortermaja iseärasustega.

Vastaliste seas olev ühistu juhatuse liige Maie ütleb: ta on palunud juba kolm korda, et olukorra arutamiseks kutsutaks kokku erakorraline koosolek, kuid ühistu esimees ei ole sellega nõustunud.