"Mida tähendab kriitika altpoolt ja mis on kriitika ülalt?" küsib tööline oma ülemuselt.

"Kohe ma teen selle sulle näitlikult selgeks," ütleb ülemus ja käsib töölisel akna alla minna.

Ise läheb ta akna peale ja sülitab töölisele pähe.

"See oli kriitika ülaltpoolt," seletab ülemus. "Aga nüüd sülita sina."

Tööline sülitab ja saab ise vastu nägu.

"See on kriitika altpoolt," teatab ülemus.