Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar on esimene abielupaar, kes juhib Eesti muusikaauhindade galat

"Kõike võib juhtuda, me oleme siiski inimesed – ma võin oma pika kleidi otsa komistada ja kukkuda, sõnad võivad meelest või sassi minna, eriti minul. Muidugi on väike närv sees!" tunnistab Tanja Mihhailova-Saar, kes astub koos abikaasa Mikk Saarega järgmisel nädalal Eesti muusikaauhindade (EMA) jagamisel õhtujuhina üles.

Tanja ja Mikk said pakkumise muusikaauhindade galat juhtida möödunud aastal enne jõule. "Ma arvan, et see on Eesti muusikamaastikul üks vingemaid, kui mitte kõige vingem üritus ja sellist asja juhtida on privileeg," ütleb Mikk.

Ta tunnistab, et kerge ärevus on sees küll. Tanja ütleb, et jah-sõna tuli üsna kohe. "Mulle on seda kohta ka varem pakutud, kuid ma pole saanud mitmesugustel põhjustel kaasa teha. Nüüd tundus kõik õige," lausub ta.