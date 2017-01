Sir Paul McCartney on kohtusse kaevanud muusikafirma Sony, nõudes tagasi The Beatlesi laulude avaldamisõigusi.

BBC Newsi teatel võib sellest kujuneda muusikaajaloo üks tähtsamaid kohtulahinguid: eksbiitel tahab, et Sony loovutaks talle ansambli 267 laulu õigused.

McCartney on enda ja John Lennoni loomingut tagasi taotlenud juba 1980. aastatest saadik, kui Michael Jackson temast rohkem maksis ja The Beatlesi laulude kataloogi endale sai. Jacko võlgades vaevlevad pärijad müüsid laulud mullu Sonyle koos teiste meloodiatega, nagu näiteks "New York, New York".

USA 1976. aasta autoriõiguste seaduse järgi võivad autorid nõuda teatud aja möödudes muusikatöösturitelt oma loomingu õigusi tagasi. Viimastel aastatel kasutasid seda seadusepügalat nii Prince, Billy Joel kui ka Blondie. Paul on Sonyt kirjadega pommitanud 2008. aastast, kuid firma on keeldunud tema õigusi tunnistamast.