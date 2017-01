Ajakiri InTouch kinnitab kuuldusi George Clooney abikaasa rasedusest. USA väljaanne väidab koguni, et 38aastane inimõiguste advokaat Amal Clooney ootab kaksikuid.

Tulekul olevat poiss ja tüdruk. 2014. aastal abiellunud paar pole raseduskõlakaid veel kinnitanud, kuid 9. jaanuaril Londonis filmiseansil panid teravsilmad tähele Amali lillelise kleidi kahtlast kummumist.

Varem ülikõhn kaunitar paistis ka hiljutisel mõjukate naiste galal tavalisest kõhukam.

Kui Amal on tõesti sedapsi, on ta kunagisest paadunud poissmehest George’ist ikka uue inimese vorminud. Aastaid tagasi vandus noorpõlveabielu lahutanud superstaar, et ei naitu enam eales.

Samuti on Clooney öelnud: "Ma ei näe, et võiksin kunagi lapsi saada. Aga aegamööda on kõik mu elus muutunud. ja maailm ju tõesti muutub."