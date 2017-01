Luksemburgi printsess Tessy teatab kurbusega, et tema ja prints Louis’ abielu on tosina ühise aasta järel purunenud.

Luksemburgi suurhertsogipaari kolmas poeg Louis abiellus lihtrahva seast pärit Tessyga 2006. aasta septembris pool aastat pärast nende vanema poja Gabrieli sündi. Louis oli vaid 20aastane, Tessy temast aasta vanem. Armastus puhkes aadlinooruki visiidil sõjaväkke, kus Tessy teenis, ja oli nii tugev, et Louis oli valmis pärilusõigustest loobuma.

Ehkki noormehele jäi Luksemburgi printsi tiitel, jäid Tessy ja nende pojad Gabriel ja Noah esialgu tiitlita. See muutus 2009. aastal väikeriigi rahvuspühal, kui Tessy sai Luksemburgi printsessi ning nende pojad Nassau printsi tiitli. Nüüd teatas printsess: "Kinnitan kurbusega, et me Louis’ga lahutame."