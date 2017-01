"Sherlocki" värskel hooajal tuleb meisterdetektiivi truul paarimehel Watsonil toime tulla nii isadusega kui ka armastatud naise surmaga. Mary Watsoni osatäitja Amanda Abbington ei varja: võtted olid keerulised, sest tema ja Watsoni osatäitja Martin Freemani kauane kooselu oli äsja purunenud.

PULMAKELLAD EI KÕLANUDKI: «Sherlockis» abiellus John Watson oma väljavalitu Maryga, kuid eraelus ei jõudnudki Martin Freeman ja Amanda Abbington altari ette. (Vida Press)

Martin Freeman teatas lahkuminekust mõni päev enne jõule. Tema sõnul lõppes kooselu juba 2016. aasta algul. See tuli Freemani (45) ja Abbingtoni (42) fännidele nagu välk selgest taevast: nende lemmikud olid koos olnud 15 aastat ning kasvatasid kaht last.

Tütar Grace on kaheksane ja poeg Joe kümnene. Samuti kehastasid nad menusarjas "Sherlock" abielupaar Watsonit – tekkis küsimus, mis saab seriaali tegelaskujudest nüüd, kui kauane kooselu on purunenud.

2001. aastal Briti sarjast "Kontor" tuule tiibadesse saanud ja kaks aastat hiljem romantilises komöödias "Armastus on see" mänginud Freemanil on käes karjääri tippaastad. 2010. aastal algas ülipopulaarne "Sherlock".