Haasma tõdes, et on küll kere peale saanud, nii vitsa kui rihmaga, kuid seda põhjusega.

Täna alustas Kanal 2es uus telesaade “Tund tähega”, milles pannakse pihipinki üks kuulus Eesti inimene, et noored saaksid temalt küsida kõike, mis meeles mõlgub. Täna oli saate täheks näitleja Juss Haasma, kes muuhulgas jutustas ka oma lapsepõlvest ning meenutas, et sigadusi sai tehtud ikka korralikult ning selle eest ka vitsa ja rihma saadud, kuid mehe sõnul oma lapsi ta vägivallaga ei kasvataks.

“Lapsena ja ka praegu ei ole kõige kergem inimene. Lapsena olin krutskeid täis, öeldi, et mul oli pea nagu viinamarjakobar, mis tähendab, et ma olin selline actioni poiss, siiamaani olen. Ma ei kannata igavlemist, vegeteerimist, ma tahan liikuda, edasi-tagasi, kuhugi suunas. Loomulikult, kui kuskil rahmeldada, siis satud igasugustesse olukordadesse ning ka mina väiksena. Sai tehtud ikka pahandusi ja selleks, et maa peale tuua natuke, olen saanud vitsa ja rihma. Küll aga ma ise olen mõelnud, et läbi sellise karistuse ma oma lapsi ei kasvata. Head lapsed, need ju kasvavad vitsata!” sõnas Haasma.