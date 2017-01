Brasiilia laulja Loalwa Braz (63), kes saavutas maailmakuulsuse 1980. aastatel hitiga "Lambada", leiti põlenud autost surnuna.

Brasiilia politsei kinnitas, et põlenud autos oli Braz, kuid tema surma asjaolud on praegu teadmata, vahendas BBC. Brasiilia meedia kirjutab, et politsei kahtlustab mõrva.

Auto oli lauljanna kodu lähedal Rio de Janeiro osariigis Squaremas kõrvalisel teel.