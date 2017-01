Valitsuskabinet toetas täna madalama maksumääraga ja bürokraatiavaba ettevõtluskonto loomist. Ettevõtluskonto on täielikult aruandlusevaba ning soodne ettevõtlusvorm väikeettevõtjatele, kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas.

"Ettevõtluskontot kasutav ettevõtja ei pea esitama ühtki aruannet ning kulutama aega raamatupidamisele. Sellepärast usun, et seda lahendust hakkavad kasutama paljud inimesed, kes pole seni soovinud ettevõtlusega tegeleda tülika paberimajanduse tõttu," ütles rahandusminister Sven Sester. "Lisaboonuseks on ka mõistlik maksumäär, mis on 20 protsenti käibelt," lisas Sester.

Ettevõtluskonto on võimalus mikro- ja väikeettevõtjatele, peaasjalikult füüsilisele isikule, kes pakub teenuseid või kaupu ja kellel ei ole suuri kulusid töövahenditele. Madalam maksumäär ja bürokraatia puudumine aitavad muuta ettevõtlust atraktiivsemaks ja parandada maksukeskkonda.