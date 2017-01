Ironmani triatloniks valmistuv Raivo E. Tamm naasis just perepuhkuselt, kus sai praktiseeritud ka oma ujumisoskuseid. Nüüd oli aeg esimest korda basseini minna, ent see ei valmistanud mehele probleemi, sest kolmest triatloni alast on ujumine just see, mis Raivole kõige südamelähedasem tundub.

"Mul oli lapsena selline naljakas asi, et ma ei osanud muud moodi ujuda, kui ma pidin ühe käega nina kinni hoidma ja ühe käega tõmbasin,” meenutas Raivo ujumist lapsepõlvest.

Seejärel hakkas Raivo käima allveeujumises ning ujumise sai näitleja selgeks. Tippvormis suutis ta peatumata lausa kilomeetri ära ujuda.