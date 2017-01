“Kui kõik tema väärtused ja omadused on missi väärilised, ei näe ma mingit põhjust, miks ta ei peaks saama missiks Soomes, Eestis või mujal maailmas," rääkis Kalle Sepp Naistelehele."Minu teada pole nõuetes kirjas, et miss peab olema blond ja siniste silmadega. Küll aga võiks miss rääkida eesti keelt ja tal võiks olla tugev side meie maaga,” sõnas Sepp. ”Usun, et Eestisse on teretulnud kõik inimesed, kes oskavad ja tahavad tööd teha, süvenevad meie kultuuri ja rikastavad seda. Nii ei saa ka Eesti ilu olla pandud kinnisesse patta, kuhu maitsev vürts ei kõlbaks," ütles Kalle Sepp.

Asi sai alguse sellest, et Alari Kivisaar võttis ette Kalle Sepa viimatise artikli, kus mees räägib, et tema arvates pole probleemi, kui ka Eestis oleks tumedanahalisi misse. "Meie regioonis on kuum teema missid ja millised need missid ikka olla võiks, mis varjundites ja mis toonides," alustas Kivisaar.

Hommikuprogrammi saatejuht Alari Kivisaar luges Kalle Sepa ütlusest aga hoopis muud välja, nimelt seda, et see on viis öelda, et “pole vaja tõmmul siia lavale kõndima tulla.”

“Mitte 'mingi' side maaga - et on paar kuud siin olnud, vaid ikka tugev side maaga. Mitte nõrk side maaga, tugev side ikka eeldab, et on siin sünditud, mitte et ma tulin siin kuskilt,” arutles Kivisaar.

Teine saatejuht Maris Järva ütles Kivisaarele, et ta ei usu, et Kalle Sepp mõtles öelduga seda, mida tema praegu sellest välja luges, kuid juhtis tähelepanu sellele, et hiljuti käis ka TV3 stuudios kommenteerimas hiljutist pommuudist, et Helsingi missivalimised võitis Aafrika päritolu Sephora Ikalba, sama võistluse neli aastat tagasi võitnud tumedanahaline Kelly Kalonji.

Järva tegi särtsakaid kommentaare 2013. aasta Miss Helsinki riietevaliku üle.

“Preili tuli uudistesaatesse rääkima sellest kammajaast ja tal oli seljas selline pluus, millel rinnad olid ikka natuke peidus ka. Dekoltee oli nabani, rinnahoidjaid seal nagu ei olnud või olid spetspadjad külgedele pandud,” kommenteeris Järva ning küsis: “Kas sa läheksid kuhugi teise riigi uudistesaatesse ja paneksid midagi sellist omale selga?”

Olenamata Järva negatiivsest meelestatusest, vastasid mõlemad meessaatejuhid, Hirmo ja Kivisaar, küsimusele jaatavalt. “Kui oleks selline keha siis paneks isegi!" lõpetas teemaga Kristjan Hirmo.

Nädala alguses käis TV3e uudistestuudios Miss Helsinki 2013 Kelly Kalonji, neiu, kes oli esimene Aafrika päritolu Soome missivõistluse võitja.

Kalonji rääkis "Seitsmestes uudistes", et mustanahalise naisena on Soomes raske, sest Soome on väike koht, aga näiteks Rootsis või Suurbritannias on rohkem inimesi, seal on ka rohkem tumedanahalisi ja seetõttu on üldsus harjunud.

Kalonji sõnul oli Sephora Ikalba võit sellaastasel Miss Helsinkil oli väga oluline, aga ta võit puhuti suureks, kuna Ikalba oli võistlusel ainuke tumedanahaline ning tema võidu näol oli tegu siiski uudse asjaga.

Kalonji rääkis, et rassismi on vaja piirata ning kõik oleneb sellest, kuidas selle kallal töötatakse. Tema sõnul on paljud inimesed pimedad, teadmata, millised mustanahalised tegelikult on ja milline on nende kultuur. "Loodan, et asjad tulevikus muutuvad ja inimesed on avatumad ega ole nahavärvides kinni," sõnas ta.

Vaata intervjuud Kelly Kalonjiga videost!