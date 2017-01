Politsei poole on sel aastal pöördunud kuus inimest, kes langesid suuri tagatiseta laene pakkuvate kelmide ohvriks.

Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et Lääne-Aafrikas Beninis tegutsevad petturid pakuvad sotsiaalmeedia ja meilide vahendusel inimestele võimalust võtta suures summas tagatiseta laenu, kirjutas Äripäev.

Esimene ohumärk on juba see, et laenupakkujad lubavad klientidele mitmesaja tuhande euro suuruseid laene ilma tagatiseta.

Kui potentsiaalne ohver on "paati tõmmatud", siis hakatakse temalt küsima erinevaid tasusid," ütles Kelt.

"Petturid tahavad, et inimene kannaks vajaliku summa Western Unioni vahendusel ning kui ta seda korra teeb, siis nõuavad kelmid aina uusi makseid. Laenusumma aga ohvri kontole ei jõua."