Osadele lugejatele meeldis Vaino debatisaatejuhi rollis, vaat, et isegi rohkem, kui “Terevisioonis”!

“Täitsa hea vôi isegi väga. Kui reklaami vaatasin ei uskunud, aga saadet jälgides tundus, et tegemisse oli korralikult panustatud infot kui teadmisi. Jôudu!” kirjutas Andrus .

“Uskumatult hea saade ning korralik kaader oli kohal. Ootan järgmist. Väga hästi juhitud saade, Vaino sobib sinna, paremini kui hommikuterevisiooni. “Terevisioon” aga on nüüd mannetu, sest noor saatejuht on sisutu ja ei oska argumenteerida,” sõnas Hark .

“Mulle meeldis, kuidas Urmas Vaino saadet juhtis. Ta on terane, kiire, suunab hästi teemat,” sekundeeris Liisu.

“Saade oli päevakohane ja ega metsandusest polegi enne kusagil juttu olnud. Tõstatatud oli väga palju küsimusi ja ka vastuseid.V äga hariv. Vaino valdas suurepäraselt teemat. Kui ilustavalt öelda, oli saate kirss tordil. Kindlalt oli ta tugevam ja parem kui "Terevisioonis". Vaatan ka edaspidi ja jään põnevusega ootama uusi saateid. Edu,Urmas Vaino, sa oled parim ETV-s !” kommenteeris Väga meeldis.

Kuid oli ka neid, kellele Vaino saatejuhtimisoskused ei meeldinud.

“Ei meeldinud. Suu rääkis rohkem puhtaks Urmas Vaino. Liiga palju vahelesegamist ja teemat mittevaldav lobisemine,” arvas nigel.

Osadele televaatajatele ei meeldinud aga saate ülesehitus.

“Üks viga oli see, et ei näidatud peaaegu üldse kommenteerijate arvamusi ja ei kaasatud neid oma vestlusesse. Rõhk oli rohkem stuudios toimuval. Ehk nad parandavad ennast töö käigus,” kirjutas Võrokõnõ.

“Saade vene pealt maha puksitud, aga üsna igav, mitte ei taibanud, miks neid inimesi nii palju seal oli, kui sõna ei saanud ja vaidlemiseks ei läinud kuskilt otsast. Seda rääkivate peade näitamist saab raadios ka teha (“Hallo kosmos” kasvõi), midagi ei otsustatud, midagi ei toimunud, kellele see saade siis nagu mõeldud, et sellest küll puudust ei tundnud,” kritiseeris saadet zdarvo.

Maakas tunnistas, et lootus saate suhtes oli suur, kuid saadet jälgides see kadus. “Oleks õiglane kaasata otseseid inimesi ja ikka asjast paremat ülevaadet omavatest inimestest. See saade kujutas küll sellist kontoriroti saadet. Urmas, sa igati asjalik aga inimestele läheks peale saade kus kaasatakse lihtinimesi ja lahendusi,” kirjutas ta.