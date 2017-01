Venezuela president Nicolas Maduro teatas, et kohalik rahukomitee autasustas Venemaa presidenti Vladimir Putinit Hugo Chavezi nimelise rahupreemiaga, vahendab El Nacional.

"Me tunnustame Vladimir Putinit rahusaadikuna. Meil on temalt palju õppida," ütles Maduro. Hugo Chavez oli Venezuela kauaaegne president, kes suri neli aastat tagasi vähki. Mullu oktoobris teatas Maduro, et kavatseb asutada endanimelise rahupreemia. Putin on selle esimene laureaat. Nii tema kui ka kõik järgmised laureaadid saavad Venezuela pealinnas Caracases oleva Hugo Chavezi kuuemeetrise kuju miniatuurse koopia.