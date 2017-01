Ameerika Ühendriikides vahetub täna president. Kaheksa aastat riiki juhtinud demokraat Barack Obama asemele tuleb vabariiklasi esindav ärimees Donald Trump . Obama soovitas järeltulijal mitte üksi valitseda, vaid toetuda tiimile. Samuti ütles ametist lahkuv president, et konstruktiivsed suhted Venemaaga on USA huvides. Ta süüdistas nende halvenemises Venemaa presidenti.

Kaheksa aastat tagasi, kui algas 44. presidendi Barack Obama esimene ametiaeg, soosis ilm tseremooniat. Sinises taevas säras päike ja õhutemperatuur oli nulli ümber. Tänaseks lubavad sünoptikud aga vihmasadu.

Obama sai kaheksa aasta eest eelkäijalt päranduseks tõsise majandussurutise ning kaks sõda, Iraagis ja Afganistanis. Seetõttu oodati USAs ja teisteski riikides, et George W. Bushi mantlipärija suudab maailma paremaks muuta.

Kahjuks need lootused ei täitunud. Obama näitas end küll karismaatilise esinejana, keda oli alati hea kuulata, kuid ta polnud eriline tegudeinimene.

Ametist lahkuv president andis Valges Majas viimase pressikonverentsi kolmapäeval. Ta näis võrdlemisi murelik ja mõtlik.

Obama kaitses Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone. Ta meenutas, et need tuli kehtestada pärast venelaste sissetungi Ukrainasse 2014. aastal.

Obama ütles, et tegelikult on nii Ameerika kui ka maailma huvides konstruktiivsed suhted Venemaaga. "See on olnud minu lähenemine asjale kogu ametiaja jooksul," rõhutas ta.

Obama sõnul alustas aga 2012. aastal Venemaa presidendiks valitud Vladimir Putin ametiaega Ameerika-vastase retoorikaga, mis viis vastandumiseni ja muutis suhted aina keerulisemaks.

"Kasuks ei tulnud ka Moskva hoiak, et kõik, mida USA teeb, on venelastele halb. See tõi tagasi vastanduva suhtumise ja muutis läbisaamise tõeliselt keeruliseks," nentis Obama.

Täna ametisse astuv president Donald Trump on pidevalt rääkinud, et loodab suhteid Venemaaga parandada ja sellest võidavad kõik. Moskvaski on antud märku, et seal loodetakse USA uue presidendiga asjalikku dialoogi.

Aeg näitab, kas Trump ja Putin tõepoolest suudavad USA ja Venemaa suhteid parandada. Tuntud ekspert, Müncheni julgeolekukonverentsi juht Wolfgang Ischinger ei usu Trumpi ja Putini sõprusesse.

Venemaa president vajab riigis valitseva viletsa majandusliku olukorra tõttu välisvaenlast, et rahvast enda taga ühtsena hoida, leiab Ischinger. Müncheni julgeolekukonverentsi peetakse tänavu 17.–19. veebruarini.

Oluline on hea tiim

Obama rääkis viimasel pressikonverentsil ka järeltulijale antud soovitusest. "Ma olen Donald Trumpi juba hoiatanud, et presidendiamet on sellise suurusjärguga, et seda ei saa üksi teha," meenutas Obama. Ta ütles, et Trump vajab head tiimi ja otsustava tähtsusega on sellesse õigete inimeste leidmine.

Pärast presidendiametist lahkumist jääb Obama koos perekonnaga esialgu elama Washingtoni, kus tütred praegu koolis käivad. Esmalt suunduvad nad mõneks ajaks Californiasse Palm Springsi puhkama.

Obamad kolisid Valgest Majast luksusvillasse

Alates tänasest elavad Barack Obama, tema abikaasa Michelle ning tütred Sasha ja Malia Washingtonis luksusvillas, mis on Belmonti tänaval.

Obamad üürivad 1928. aastal valminud maja ekspresident Bill Clintoni endiselt pressiesindajalt Joe Lockhartilt ja tema naiselt Giovanna Graylt.

Valgest Majast vaid kolme kilomeetri kaugusel oleva villa turuväärtus on vähemalt viis miljonit dollarit. Obamad hakkavad ajalehe The New York Times andmetel maksma kuus 22 000 dollarit üüri.

Villa krunt on 8200 ruutmeetrit. Seal on üheksa magamistuba ja 761 ruutmeetrit elamispinda.