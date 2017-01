Juba selle aasta sügisel toimuvad kohalikud valimised on mitmes mõttes tähenduslikud. Kõigepealt saab riik tõestada, et suudame ELi eesistumise ajal toime tulla haldusreformi lõpuleviimise ning kohalike valimiste korraldamisega, sest uus haldusjaotus peab jõustuma koos valimistulemuste väljakuulutamisega oktoobris. Sinnamaani tuleb läbida aga palju etappe: suur osa inimesi peavad teada saama oma uue aadressi, riik peab rahvastikuregistri uue tegelikkusega vastavusse viima ja valijate nimekirjad koostama. Valimistel kandideerijad peavad aga teadma, kes ja kus on nende valijad ehk kellele kampaania suunata. Aega uue kogukonnaidentiteedi kujunemiseks pole, sest valimiskampaania on juba algamas, valitsus pole aga sundliitmise otsuseid veel teinud ja sundliidetavail on aega selle sammu vastu protestimiseks suveni, rääkimata mittenõustumise korral kohtusse kaebamisest.

Erakondlikust vaatevinklist on valimised erilised seni vastandamisele üles ehitatud kahe suure partei sisekriisi tõttu. Keskerakond läheb valimistele Edgar Savisaareta ja Reformierakond Taavi Rõivaseta. Keskerakond ei tea, kuidas käitub vene valija, kuid selge on, et poliitilist väljavahetamist vajab Taavi Aas, kes pole häälemagnet nagu näiteks Yana Toom. Paremas seisus pole Reformierakond, sest kui oravad ei tahtnud Kristen Michalit oma esimeheks, siis miks peaks rahvas tahtma teda pealinna juhiks? Mida ühist on Michalil ja Lasnamäel – kas lubab temagi sinna kuuski istutada? Põnev on näha, kas Reformierakond suudab eelmisi tulemusi üle-Eestiliselt korrata, sest nende langusega on antud signaal, et saab ka ilma oravaparteita ja taevas ei kukugi kaela. Minnes kohalikele valimistele sisemiselt lõhkisena ja alustades sisulist tööd teistest hoopis hiljem – midagi head see ei ennusta. Ometi on oravad kampaaniat tehes paremas seisus kui kolm võimuparteid, kelle tipud, kuid eriti sotside liider Jevgeni Ossinovski, on aasta teises pooles hõivatud hoopis ELi eesistumisega.

Kuid küsimus pole mitte ainult kahe suurpartei kriisis, vaid ka erakondade usaldus- ja mainekriisis. Selle märgiks on osade parteilaste soov kandideerida oma erakonna nimekirja asemel hoopis valimisliitudes. See tähendab, et erakondlane ei usalda oma parteid ja peab partei nimel kandideerimist mainet kahjustavaks. Nii on sügisesed valimistulemused põnev sissejuhatus järgmistele riigikogu valimistele.