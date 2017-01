“Kui sa tavaliselt üritad suitsetamist maha jätta, siis sa viskad suitsu eest ära ja hakkad võitlema iseendaga, et mitte suitsu ette panna. Mõnel kulub selleks nädalaid, mõnel kuid. Üks inimene ütles mulle seminaril, et pärast kaheksandat aastat läheb lihtsamaks. Selle meetodi puhul me tegeleme põhjustega, miks inimene suitsetab. Enamus suitsetajaid usuvad, et see pakub neile midagi ja kui nad ei usuks, siis nad ei suitsetaks. Just nendest põhjustest, mis on eranditult illusioonid, tuleb lahti saada. Kui sa usud, et suits ei paku sulle mitte kui midagi, siis ei ole vaja tahtejõudu, et mitte suitsu teha,” selgitas Jakobson, lisades, et jättis ka ise suitsetamise just Carri meetodiga maha. Enne seda suitsetas mees kolm pakki päevas ning kokku kolmteist aastat järjest.

Põhiline illusioon, mida inimesed suitsetamise põhjendamiseks toovad, on Jakobsoni sõnul see, et suitsetamine leevendab stressi. “Ja nende hirm on, et kui ma enam ei suitseta, mis ma siis tegema hakkan? Näiteks kui ma lähen närvi, mis ma teen siis, kui ma enam suitsu ei tee? Aga kui võtta loogiliselt, siis nikotiin on erguti, mis tõstab vererõhku, pulssi ja adrenaliini. Kuidas saab erguti inimest rahustada?” selgitas Jakobson.

Juss Haasma sõnul on võimalik Carri meetodiga pahest loobumine võimalik lausa päevaga. “Sa oled seminaril poole kümnest kella neljani ja tuled sealt välja olles mittesuitsetaja. Ehk siis, mis minuga toimus: ma kuulan, mis Henry räägib, ma olen mõttega kaasas, ma olen seal kaasas selle mõttega, et ma tahan maha jätta. Henry teeb iga natukese aja tagant kohustusliku suitsetamise pausi. Sa käid seal seminaril suitsetamas, aga mida suitsupaus edasi, seda rohkem vaiksemaks sa jääd, sest su peas kõik need sisemised põhjendused, mis sa oled endale leidnud õigustuseks suitsetada, need müürid laod endalt ümbert ära, kuni lõpuks jääb see valge pulk, mis maitseb väga halvasti, see on ebatervislik. Seda väikest pulka maha jätta ei ole üldse raske!” selgitas Haasma.

Haasma sõnul ei vihka ta suitsetamisest ning vastupidi, see on talle ta elus väga meeldinud ning ta leidis suitsetamiseks mitmeid põhjendusi. “Et mul on kas elukutse stressirohke, või ma leidsin suitsetamisele pidevalt mingeid omadusi selleks, et seda teha,” rääkis ta.

Otsus maha jätta tuli pärast seda, kui mees leidis, et tema suitsetamisharjumus on ületanud piiri ning ta tegi palju rohkem suitsu, kui ta kunagi kavatses, kuid põhjuseid oli veel teisigi.

“Ma jätsin sellepärast, et mul on ju kaks plikatirtsu kodus, ma leidsin ettekäändeid, et minna kodust välja, panna nad autosse, teha suitsu kuskil. Ma nägin kuidas osadele fännidele ma valmistasin seetõttu pettumuse, et ma suitsetasin. Aga mis kõige olulisem oli minu jaoks, et ma teadsin üldiselt, et ma olen parem, ma jaksan rohkem ja olen rõõmsam kui ma ei tee ja ei tarbi,” jutustas Haasma.