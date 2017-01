Šotlane ostab kaks loteriipiletit ja võidab ühega auto. Ta käib ringi, morn ja tige.

"Mis lahti?" küsib sõber.

"Ma võitsin loteriipiletiga auto!"

"See on ju suurepärane! Mina küll aru ei saa, miks sa tujust ära oled!"

"Mõtlen kogu aeg sellele, et mis kuradi pärast ma selle teise pileti pidin ostma!"