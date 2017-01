Kolme lapse ema on olukorras, kus ta on omadega jõudnud ummikusse ja lahendust enam ei leia. Õnnetu ema avastas, et ta abikaasal on suhe tema tütrega...

Naise sõnul ei ole ta oma abikaasaga seksinud enam hetkest, mil sai teada, et mehel on afäär tema tütrega, vahendab Mirror.

Ta otsinud abi olukorra lahendamiseks, kuid mehe ja ta kasutütre suhe on kestnud juba aasta.